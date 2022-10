Brasileirão: São Paulo pode ter reforço na busca por vaga na Libertadores

Na 12ª colocação, Tricolor tenta vaga no torneio para encerrar temporada em alta com a torcida

Paulo Pinto / saopaulofc.net Time ainda busca vaga na Libertadores para compensar derrotas de títulos no ano



Sem jogar desde junho, o zagueiro Arboleda iniciou, nesta terça-feira, 11, o processo de transição com a preparação física do São Paulo. A presença do equatoriano no gramado foi uma das novidades da reapresentação tricolor, assim como a participação do meia-atacante Nikão e do zagueiro Moreira nas atividades ao lado do restante dos companheiros. Os jogadores que foram titulares contra o Botafogo no domingo ganharam mais um dia de folga e se reapresentam na quarta. Arboleda sofreu uma grave lesão ligamentar no tornozelo esquerdo durante a vitória por 1 a 0 no clássico com o Palmeiras pela Copa do Brasil, e precisou passar por uma cirurgia. Com o início da transição, é provável que o defensor volte a jogar nesta reta final de temporada, o que alimenta a esperança de defender a seleção equatoriana na Copa do Mundo do Catar, no final de novembro. Nikão, por outro lado, não joga desde o dia 28 de agosto. Na ocasião, sofreu uma avulsão no músculo adutor da coxa esquerda e voltou ao departamento médico após ter se recuperado de outras duas lesões na temporada. Peça menos utilizada do elenco, Moreira sofreu lesão no menisco do joelho direito e passou por uma artroscopia. A última vez em que foi relacionado foi na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no dia 24 de agosto, pela semifinal da Copa do Brasil. Na 12ª colocação, com 40 pontos, o São Paulo tentará se recuperar da derrota para o Botafogo em um clássico com o Palmeiras, marcado para as 16 horas de domingo, no Allianz Parque. O técnico Rogério Ceni continua sem contar com Gabriel Neves, Caio e Diego Costa, todos lesionados. Rafinha e Léo serão baixas por suspensão.

*Com informações do Estadão Conteúdo