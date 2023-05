Messi marca, PSG empata com Strasbourg e conquista o francês pela 11ª vez

Time da capital francesa chegou a 85 pontos e conquistou a competição com uma rodada de antecedência

PATRICK HERTZOG / AFP Messi conquistou o segundo título francês com a camisa do PSG



O Paris Saint-Germain apenas empatou contra o Strasbourg, fora de casa, mas conquistou o Campeonato Francês de maneira antecipada. Messi colocou a equipe da capital francesa na frente do marcador, mas Gameiro empatou para os donos da casa. Com o resultado, o PSG chegou a 85 pontos e não pode mais ser alcançado na última rodada da competição. Foi a 11ª vez que o PSG conquista a competição e tornou-se o maior campeão do país. O Saint-Ètienne ficou para trás, com 10 título. Perto do adeus ao PSG, Messi conquistou seu segundo título francês com a camisa do PSG. Com o gol de hoje, o astro argentino chegou 496 gols marcados dentro das cinco principais ligas nacionais da Europa, superando Cristiano Ronaldo, com 495, Jimmy Greaves , com 366, e Gerd Müller, com 365.