Abel valoriza atuação do Palmeiras contra o Porto: ‘Fomos bem superiores’

Verdão volta a campo contra Al Ahly, na próxima quinta-feira (19), às 13h (de Brasília)

Palmeiras e Porto ficaram no 0 a 0 pelo primeiro jogo da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, mas o resultado foi amargo para os brasileiros. O Verdão dominou o jogo, criou as melhores oportunidades e finalizações, porém não conseguiu colocar a bola na rede. Apesar disso, o técnico Abel Ferreira valorizou a atuação de seu time: “Acho que foi um jogo equilibrado onde as melhores oportunidades foram nossas, mas o futebol é tão mágico que um dos melhores deles se lesionou, que foi o goleiro e o melhor jogador do Porto hoje foi o goleiro substituto. Ele fez quatro, cinco defesas absurdas, mas o futebol é assim.”O treinador elogiou o clube português, no entanto, deixou claro sua opinião de que sua equipe foi melhor: “O Porto teve um goleiro à altura, que defendeu tudo e nós não conseguimos fazer o gol.

Posso dizer que fomos bem superiores ao Porto, pressionamos a saída deles, conseguimos criar chance de gol. Estevão chutou para fora, outra de transição com o Estêvão, outra que o goleiro tirou quase na linha. Fomos superiores e futebol é assim, ganha quem faz gol.”Por fim, Abel projetou o confronto contra o Al Ahly, na próxima quinta-feira (19), às 13h (de Brasília), em Nova Jersey: “Penso que treinar um time é igual andar de bicicleta. A gente não pode parar de pedalar nunca. Tivemos quatro ou cinco chances de fazer o gol da vitória, mas a bola não entrou. Apesar disso, não podemos parar de pedalar. Vamos continuar treinando e esperar que os nossos jogadores sejam mais eficientes no próximo jogo. Nos faltou só fazer o gol, o resto esteve tudo lá. Agora é recuperar pra analisar este ver o que é que podemos tirar daqui para a próxima e continuar.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo