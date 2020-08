Sevilla e Bayer Leverkusen vencem na Liga Europa e vão às quartas

Roma e Rangers foram eliminados; próxima rodada começa em 10 de agosto

EFE/EPA/Friedemann Vogel Sevilla venceu a Roma por 2 a 0



Maior campeão da Liga Europa, o Sevilla avançou às quartas de final do torneio nesta quinta-feira, ao derrotar a Roma por 2 a 0 na Alemanha. A rodada teve ainda a eliminação do Rangers contra o Bayer Leverkusen.

O dono de seis títulos levou a melhor com dois gols ainda no primeiro tempo, marcados pelo lateral-esquerdo Sergio Reguilón, aos 22 minutos, e pelo atacante marroquino Youssef En-Nesri, aos 44. Nos acréscimos, o zagueiro italiano Gianluca Mancini, da Roma foi expulso.

Do lado do Sevilla, os brasileiros Diego Carlos e Fernando Reges atuaram durante os 90 minutos. Bruno Perez e Ibanês foram titulares na Roma. Com a vitória, os espanhóis terão pela frente o ganhador da partida entre Wolverhampton e Olympiacos, que jogam hoje na Inglaterra. Na Grécia, as duas equipes ficaram empatadas com um gol.

Na partida entre Leverkusen e Rangers, os alemães confirmaram o favoritismo e venceram por 1 a 0, carimbando o passaporte para as quartas de final. Na Bay Arena, os donos da casa, que levaram a melhor na partida de ida por 3 a 1, avançaram graças ao gol do atacante francês Diaby, anotado aos seis minutos do segundo tempo.

O time não contou com o atacante brasileiro Paulinho, fora da temporada por causa de uma lesão. O lateral-esquerdo Weldell esteve no banco. Na próxima fase, o adversário será a Inter de Milão, que venceu o Getafe por 2 a 0 na quarta-feira em jogo único.

* Com Estadão Conteúdo