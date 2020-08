Sevilla vence Wolverhampton Wanderers e se classifica para as semis da Liga Europa

Com gols de brasileiros, Shaktar também se garantiu na próxima fase ao bater o Basel

EFE/EPA/Friedemann Vogel Gol do Sevilla saiu apenas aos 43 minutos da segunda etapa



Maior ganhador da Liga Europa, o Sevilla se garantiu em mais uma fase decisiva da competição nesta terça-feira. O clube garantiu presença na semifinal da temporada 2019/2020 ao derrotar o Wolverhampton Wanderers por 1 a 0 em Duisburgo, na Alemanha. Detentores de cinco títulos, os espanhóis lutam por uma vaga na final no próximo domingo, em Colônia, diante do Manchester United, que eliminou o Copenhague.

O Wolverhampton teve a chance de abrir o placar logo aos 13 minutos, após o árbitro assinalar um pênalti do zagueiro Diego Carlos em Traore, que escapou em alta velocidade pelo lado esquerdo do campo. Com muita displicência, Raul Jimenez finalizou fraco para defesa tranquila de Yassine Bounou. No segundo tempo, o Sevilla voltou melhor, mas o gol só saiu aos 43 minutos. Após levantamento na direita, Ocampos desviou de cabeça e fez o gol da classificação.

Outro time a garantir vaga na semifinal foi o SHaktar Donetsk, que goleou o Basel por 4 a 1, em Gelsenkirschen, com todos os gols marcados por jogadores brasileiros – Junior Moraes, Taison e Alan Patrick. O time ucraniano agora terá pela frente, na segunda-feira, em Düsseldorf, a Internazionale de Milão, que bateu o Bayer Leverkusen.

Os jogos da fase decisiva da Liga Europa estão sendo disputados em cidades alemãs para facilitar o controle durante o período de pandemia.

* Com Estadão Conteúdo