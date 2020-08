Zidane surpreende e pede que Real Madrid reincorpore meia que se destacou na Sociedad

O jogador anotou sete gols e deu nova assistência em 36 partidas pela sexta colocada do último Campeonato Espanhol

EFE Martin Odegaard brilhou pela Real Sociedad na última edição do Campeonato Espanhol



O Real Madrid solicitou a reincorporação do meia norueguês Martin Odegaard, que passou a temporada passada na Real Sociedad cedido por empréstimo. O acordo firmado pouco mais de um ano atrás possibilitava ao atleta permanecer mais 12 meses no time basco. No entanto, a volta para ao clube merengue aconteceu após pedido do técnico francês Zinèdine Zidane. Contratado em 2015, com apenas 16 anos, junto ao Stromsgodset, da Noruega, Odegaard só fez uma partida pela equipe principal do Real Madrid, tendo recebido mais oportunidades pelo time B.

Além disso, o norueguês foi emprestado para Heerenveen e Vitesse, ambos da Holanda, e Real Sociedad, time pelo qual jogou 36 vezes na temporada passada, tendo anotado sete gols e dado nove assistências. A reincorporação de Odegaard pelo Real Madrid pegou de surpresa a comissão técnica do time azul e branco de San Sebastián, que aguardava o jogador na reapresentação do elenco, marcada para a próxima sexta-feira. Segundo apuração do programa Jugones, da emissora espanhola La Sexta, Zidane comunicou pessoalmente o norueguês que conta com ele para a próxima temporada.

*Com informações da Agência EFE