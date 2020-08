Como parar Neymar? Técnico da Atalanta revela estratégia ‘ousada’ para decisão na Champions

Gian Piero Gasperini abriu o jogo na véspera do duelo com o PSG, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa

David Ramos/EFE Gian Piero Gasperini é o atual treinador da Atalanta, a sensação do futebol europeu em 2020



O técnico italiano Gian Piero Gasperini, da Atalanta, abriu o jogo nesta terça-feira, 11, um dia antes do duelo com o Paris Saint-Germain, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, e revelou qual estratégia adotará para tentar parar o brasileiro Neymar. “É um dos melhores do mundo, e é um problema para todos os times. A melhor maneira para se defende é que joguemos bem e ataquemos o PSG, obrigando-o a se defender. Isso seria o ideal. Tentaremos contê-lo com a nossa organização”, explicou o comandante, em entrevista coletiva. “Já encaramos muitos bons jogadores, e ele é um deles, mas penso que, com concentração, podemos tentar reduzir o perigo”, completou Gasperini.

O técnico da Atalanta evitou analisar a provável ausência do atacante francês Kylian Mbappé, que se recupera de lesão sofrida durante a final da Copa da França, no fim de julho e deve ficar fora das quartas de final da Champions. “É outro jogador extraordinário, que pode mudar tudo. Se ele não estiver, nós estaremos preparados como se ele fosse o titular”, garantiu o italiano.

Por fim, Gasperini buscou tirar dos ombros dos jogadores da equipe de Bérgamo, estreante na Liga dos Campeões, a responsabilidade pela classificação, diante de um dos times com maior poderio financeiro no mundo. “Nós nunca perderemos. Ou ganharemos ou aprenderemos. Estamos aqui para tentar aprender, mas também para tentar vencer. Somos a prova de que, inclusive uma equipe sem particular prestígio europeu, pode ser bem-sucedida, alcançar objetivos, com ideias, motivação, paixão e entusiasmo”, disse.

*Com informações da Agência EFE