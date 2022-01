Sofrendo com a Covid-19, Liverpool pede adiamento da semifinal da Copa da Liga contra o Arsenal

Com diversos casos no elenco, o clube teve o treino desta terça-feira cancelado

JON SUPER/Reuteurs Alison e Klopp estão afastados do elenco desde o fim de semana por contraírem a Covid-19



O Liverpool entrou com um pedido para o adiamento da primeira partida da semifinal da Copa da Liga, contra o Arsenal, marcada para quinta-feira, dia 6, em Londres. O time está sem Jürgen Klopp, Roberto Firmino, Joel Matip e Alisson desde o final de semana e nesta terça-feira novos casos da Covid-19 apareceram entre o elenco. Os novos positivos forçaram o cancelamento do treinamento desta terça. Em comunicado, o Liverpool informou que solicitou formalmente o adiamento à EFL, mas não revelou quantos casos têm ao todo. A ideia é que a decisão seja tomada com antecedência para que os torcedores não viagem. Além dos jogadores fora por lesão e Covid-19, os Reds também não poderão contar com Mohamed Salah, Naby Keita e Sadio Mané que irão disputar a Copa das Nações Africanas e já deixaram o elenco. O jogo de volta entre as equipes está marcado para o dia 13 de janeiro. Chelsea e Tottenham abrem as semis nesta quarta-feira, às 16h45 (horário de Brasília).