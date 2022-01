Taison, do Internacional, se pronuncia após passar virada do ano provocando o Grêmio

Em vídeo que circula nas redes sociais, o ídolo da torcida colorada aparece dançando e cantando a música ‘O Grêmio vai jogar a Série B’

MAX PEIXOTO / DIA ESPORTIVO / ESTADÃO CONTEÚDO Taison, ídolo do Internacional, provocou o Grêmio durante a virada do ano



O atacante Taison, do Internacional, viralizou nas redes sociais após ter sido flagrado passando a virada do ano provocando o Grêmio, rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Em vídeo, o ídolo da torcida colorada aparece dançando e cantando a música “O Grêmio vai jogar a Série B”, entoada pelos rivais do Tricolor. Através de sua conta no Twitter, entretanto, o jogador se pronunciou para colocar “panos quentes” no assunto. “Torcedor colorado, o arerê é por vocês, porque eu sei o que vocês passaram com o time na B! Mas agora é foco em 2022, e eu vou focar até o final da temporada para que seja um ano diferente dos últimos, porque vocês merecem! Abraço à todos!”, escreveu o atleta.