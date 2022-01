Capitão do Palmeiras contrai Covid-19 e desfalca time no início da Copinha 

Em busca de seu primeiro título na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Alviverde terá um desfalque importante para a disputa da fase de grupos

Leonardo Benhossi/Palmeiras Pedro Bicalho, capitão do Palmeiras sub-20, testou positivo para Covid-19



Em busca de seu primeiro título na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras terá um desfalque importante para a disputa da fase de grupos. Em nota emitida na tarde desta terça-feira, 4, o Alviverde comunicou que o meio-campista Pedro Bicalho, capitão da equipe sub-20, testou positivo para a Covid-19 e acabou sendo afastado do restante do grupo – o atleta está assintomático. “Seguindo protocolos sanitários, todos os jogadores inscritos e a comissão técnica do time Sub-20 do Palmeiras ficarão isolados em um hotel próximo à sede da primeira fase da Copinha. A medida visa frear a disseminação da Covid-19, já que os índices de contágio aumentaram no país nas últimas semanas. Além disso, testagens diárias têm sido realizadas com o elenco e staff para identificação imediata de novos casos”, informou.

O Alviverde estreia na Copinha às 15h15 (de Brasília) desta quarta-feira, 5, diante do Assu, em Diadema, pelo Grupo 28, que também tem Água Santa e Real Ariquemes. “Foi uma preparação bastante proveitosa para nós. Tiramos o máximo das atividades e estamos focados para a estreia. Fico feliz por ter a oportunidade de estar entre os relacionados, e tenho certeza de que vamos dar tudo de nós dentro de campo”, declarou o volante Fabinho, que disputará a Copinha pela primeira vez na carreira.