Sorteio do Mundial de Clubes será nesta sexta-feira

Flamengo e Real Madrid entrarão na semifinal da competição que ocorrerá entres os dias 1 e 11 de fevereiro no Marrocos

GIUSEPPE CACACE/AFP Taça que será entregue ao campeão do Mundial de Clubes da Fifa



Flamengo e Real Madrid conhecerão nesta sexta-feira, 13, seus caminhos no Mundial de Clubes da Fifa. O sorteio está marcado para esta sexta-feira, às 8 horas (horário de Brasília), na Academia de Futebol Mohammed VI, em Salé, região metropolitana de Rabat, no Marrocos. A competição será disputada nos dias 1 e 11 de fevereiro. Os dois times vão iniciar a disputa a partir da semifinal e conhecerão seus adversário no andamento da competição. Além deles, disputam o Mundial os seguintes times: Al Ahly (campeão da África), Auckland City (campeão da Oceania), Al Hilal (campeão da Ásia), Seattle Sounders (campeão das Américas Central e do Norte) e Wydad Casablanca (representante do país sede). Um duelo está definido: Al Ahly, do Egito, e Auckland City, da Nova Zelândia. Os outros confrontos serão definidos a partir desta partida. No pote 1 estão: Al Hilal, da Arábia Saudita, e o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. No pote 2 estão as bolinhas “time A e “time B”. Uma bolinha de cada um dos potes será sorteada para definir se Al Hilal e Seattle serão o time A ou time B. O time A enfrentará o vencedor de Al Ahly e Auckland City (jogo 2), enquanto o time B joga contra o Wydad Casablanca, do Marrocos (jogo 3).

Na próxima etapa do sorteio aparecem Flamengo e Real Madrid, os dois favoritos ao título. Ambos serão colocados no pote 3. O pote 4 contará com o “vencedor do jogo 2” e “ganhador do jogo 3”. A bolinha do pote 2 será a primeira a ser sorteada, seguido por outra do pote 3, definindo os cruzamentos até a final. As cidades que receberão os jogos não foram definidas pela Fifa. A entidade também divulgou o logo oficial da edição 2023. Ele é inspirado no troféu do Mundial de Clubes. O embaixador será Noureddine Naybet, atleta que é recordista de jogos pela seleção do Marrocos.