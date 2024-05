Sporting conta com derrota do Benfica e comemora o seu 20º título português

Após vencer o Portimonense no sábado, equipe verde e branca precisava secar o rival neste domingo

PAULO CUNHA/EFE/EPA Torcedores do Sporting foram às ruas de Lisboa comemorar o título português



O Sporting garantiu matematicamente o título da Liga Portuguesa pela 20ª vez em sua história, neste domingo (5), após o Benfica, segundo colocado, perder por 2 a 0 para o Famalicão, pela 32ª rodada. A equipe verde e branca fez sua parte no sábado ao vencer o Portimonense por 3 a 0. O Benfica precisava vencer seu jogo para adiar a conquista do rival, mas não conseguiu. Agora, a diferença entre os dois times é de oito pontos, faltando apenas duas rodadas para o fim. O último título do Sporting havia sido em 2021, encerrando um jejum de 19 anos sem conquistar o campeonato nacional. No entanto, foi conquistado em meio a restrições públicas devido à pandemia de Covid-19, e o jogo decisivo foi disputado sem público nas arquibancadas. Desta vez, os torcedores tomaram a rua de Lisboa para comemorar.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ruben Amorim foi o treinador tanto em 2021 quanto agora, em 2024, e seu trabalho tem despertado interesse de grandes clubes europeus. Os torcedores do Sporting puderam desfrutar de uma grande temporada, com vitórias sobre os dois maiores times do país, Benfica e Porto. Na história do Campeonato Português, o Benfica lidera com 38 títulos, seguido pelo Porto com 30. O Sporting está em terceiro, com 20 troféus. Após conquistar o título, o Sporting busca a “dupla coroa” e vai disputar a final da Taça de Portugal contra o Porto em 26 de maio. Por outro lado, o Benfica encerra a temporada sem títulos, com a única conquista sendo a Supertaça de Portugal em agosto passado. Di María, que retornou ao Benfica depois de 13 anos, não conseguiu conquistar seu segundo título português. O primeiro foi em 2010.

*Com informações da AFP