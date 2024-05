Lando Norris vence GP de Miami e conquista primeira vitória na Fórmula 1

Piloto inglês superou Max Verstappen, quebrou jejum de vitórias da McLaren e se tornou primeiro britânico a vencer desde George Russell

O primeiro colocado da McLaren, Lando Norris, da Grã-Bretanha (C), ergue seu troféu enquanto o segundo colocado, o piloto da Red Bull Racing, Max Verstappen, da Holanda (e), e o piloto da Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, da Mônaco (d) aplaude o pódio dos vencedores do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami, no Autódromo Internacional de Miami, em Miami Gardens, Flórida, EUA, em 5 de maio de 2024.



No Grande Prêmio de Miami deste domingo (5), Lando Norris finalmente conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 após 110 corridas disputadas. O piloto da McLaren segurou Max Verstappen, da Red Bull, e encerrou um jejum de quase três anos da equipe sem vitórias na categoria. Além disso, Norris se tornou o primeiro britânico a vencer desde George Russell em 2022. No grid de largada, Verstappen largou na pole position ao lado de Charles Leclerc, com Carlos Sainz e Sergio Pérez logo atrás. A maioria dos pilotos optou por pneus médios, exceto Fernando Alonso e Lewis Hamilton, que escolheram pneus duros, e alguns do fundo do grid que foram de compostos macios.

Verstappen liderou a corrida, com Pérez em segundo, mas caindo para quinto após um erro. Norris teve um ótimo início, subindo para terceiro logo após a largada. Com um ritmo forte, ele ultrapassou Leclerc e assumiu a segunda posição. Enquanto isso, Verstappen. Durante a corrida, o holandês atropelou um cone, acionando o safety-car virtual. Norris aproveitou para fazer sua parada e retornou à pista na liderança. Mais tarde, o safety-car real entrou em ação após um acidente entre Magnussen e Sargeant. Norris manteve a liderança, enquanto Verstappen tentava se aproximar após sua parada nos boxes.

Apesar das tentativas do holandês, Norris segurou a liderança até o final, garantindo sua primeira vitória na Fórmula 1. Verstappen ficou em segundo, com Leclerc completando o pódio. A corrida também teve destaque para a disputa entre Sainz e Piastri, além das estratégias diferentes de Bottas e Hamilton, que optaram por compostos distintos. O próximo GP será em 19 de maio, com o GP da Emilia-Romagna.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA