Sporting elimina o Arsenal nos pênaltis e avança às quartas de final da Liga Europa

Arsenal e Sporting fizeram um dos duelos mais equilibrados das oitavas de final da Liga Europa. No jogo de ida, as equipes empataram por 2 a 2 e nesta quinta-feira, 16, o Sporting se classificou nos pênaltis (6 a 4) depois de empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. O primeiro tempo teve mais domínio dos Gunners, que abriram o placar aos 19 minutos, com Xhaka. No entanto, o Sporting equiparou o duelo e no segundo tempo, aos 17 minutos, Pedro Gonçalves chutou do meio de campo, encobriu o goleiro Ramsdale e empatou o jogo. A partir daí, as duas equipes tiveram oportunidades, mas ninguém conseguiu balançar as redes e a decisão foi para a prorrogação. No início do tempo extra, o Arsenal teve uma bola na trave e sofreu com o goleiro Adán, que fez uma grande partida. No segundo tempo da prorrogação, Ugarte foi expulso. Nas cobranças de pênalti, Adán defendeu a cobrança de Martineli e o time português se classificou para as quartas de final. Também estão classificados Juventus, Feyenoord, Manchester United, Fenerbahçe, Roma, Bayer Leverkusen e Union.