Suíça, de Pia Sundhage, leva susto no final, mas marca nos acréscimos e avança às quartas da Euro pela primeira vez

Reprodução/instagram/@swissnatiwomen Suíça avança às quartas de final da Euro pela primeira vez



Noruega, Islândia, Finlândia e Suíça deram início nesta quinta-feira (10) a última rodada da fase de grupos da Eurocopa Feminina. Já classificada e garantida na primeira posição, a Noruega foi para o jogo com o time reserva, enquanto a Islândia, já eliminada, buscava sua primeira vitória na competição. Já no outro jogo, que começou no mesmo horário, era a partida decisiva, isso porque tanto a Islândia, como a Suíça, poderiam avançar para às quartas de final. Uma vitória garantia a equipe de Pia Sundhage, quando só a vitória interessava para as finlandesas. E quem levou a melhor foi a Suíça, que pela primeira vez conseguiu se classificar para as quartas de final. Já no outro jogo, a Noruega garantiu 100% de aproveitamento ao vencer a Islândia por 4 a 3. Noruega e Suíça esperam agora o resultado dos jogos do Grupo B para conhecer os seus adversários.

Finlândia e Suíça

No jogo que valia a segunda vaga do Grupo A, Finlândia e Suíça fizeram uma partida equilibrada, e o primeiro tempo passou zerado, apesar das suíças terem tido melhores chances e criações. Só que na volta para a etapa final o jogo pegou fogo, porque a Suíça seguiu dominando a partida, porém, já nos minutos finais, Calegari derrubou a atacante finlandesa dentro da área e a arbitragem deu pênalti. Natalia Kuikka foi para a cobrança e fez. O resultado colocava a Finlândia na próxima fase, e a classificação ficou garantida até os acréscimos, quando a Suíça conseguiu encontrar o empate, resultado que deu a classificação para as suíças.

Noruega x Islândia

Já classificada em primeiro lugar para a próxima fase, a Noruega aproveitou o momento para dar espaço para outras jogadoras que ainda não tinham jogado ou tiveram pouca minutagem nesses primeiro jogos da Euro. Dê início, elas tomaram um susto, porque com nove minutos de jogo Sveindis Jonsdottir, da Islândia, foi às redes, dando esperança para o time que sonhava em deixar a competição pelo menos com uma vitória. Só que o placar não durou muito tempo, porque minutos depois Signe Gaupset, em uma batida de primeira após cobrança de escanteio, empatou.

E foi ela mesma que colocou as suíças nas frente ao fazer o segundo gol da seleção e o segundo dela no jogo, nove minutos depois, com uma batida rasteira de fora da área. Já na volta para a etapa final, Frida Maanum fez o terceiro da Noruega, e ela mesma fez o quarto. Quando o resultado da partida parecia certo, veio a reação islandesa, que colocou fogo no final do jogo e ficou perto de empatar, isso porque Hlín Eiríksdóttir fez o segundo e Glódís Perla Viggósdóttitr fez o terceiro de pênalti. As islandesas até tiveram chance de empatar, mas não conseguiram, apesar do esforço e pressão final.