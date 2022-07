Supercopas, final da Euro e Copa América: Confira a agenda de futebol internacional neste fim de semana

Começo da temporada masculina na Europa e decisões no feminino agitam os últimos dias de julho

Reprodução/ Twitter @UEFAWomensEURO Eurocopa feminina de 2022 terá a decisão no próximo domingo, dia 31 de julho



A temporada europeia de futebol masculino 2022/23 está começando. Nos dias 30 e 31 de julho, o primeiro compromisso oficial de alguns clubes serão as supercopas, geralmente disputadas pelos campeões nacionais e das Copas de cada país. No mesmo final de semana, decisões da Eurocopa e Copa América femininas também estarão nas telinhas para entreter os fãs de futebol. Confira abaixo todas as partidas do fim de semana e onde assisti-las.

Sábado, dia 30 de julho

Supercopa da Inglaterra (ESPN)

13h – Liverpool x Manchester City

Supercopa da Holanda (DAZN)

15h – Ajax x PSV

Supercopa da Alemanha (OneFootball)

15h30 – RB Leipzig x Bayern de Munique

Supercopa de Portugal (Star +)

16h45 – Porto x Tondela

Final da Copa América feminina (SBT e SporTV)

21h – Colômbia x Brasil

Domingo, dia 31 de julho

Final da Eurocopa feminina (ESPN)

13h – Inglaterra x Alemanha

Supercopa da França (ESPN)

15h – PSG x Nantes