Supermercado da família da mulher de Messi é alvo de 14 tiros e craque da Argentina é ameaçado

A maioria dos disparos atingiram uma das três portas de metal do estabelecimento; ninguém ficou ferido

EFE/ Franco Trovato Fuoco Supermercado da mulher de Messi foi alvo de 14 tiros



O supermercado da família de Antonela Rocuzzo, mulher do atacante argentino Lionel Messi, localizado na cidade de Rosario, foi alvo de tiros na madrugada desta quinta-feira, 2, em incidente que não deixou feridos. Os autores do ataque ainda deixaram uma mensagem dirigida ao jogador do Paris Saint-Germain e ao prefeito da cidade, Pablo Javkin. “Messi, estamos te esperando. Javkin também é um alvo, não vai proteger você”, escreveram os criminosos em um papelão que foi encontrado diante do estabelecimento. Segundo informações obtidas pela polícia, os disparos aconteceram por volta de 3h (de Brasília). Ao todo, foram 14 tiros contra a fachada do estabelecimento da família Rocuzzo, que fica na região oeste de Rosario, cidade natal do astro do futebol. A maioria dos disparos atingiram uma das três portas de metal do estabelecimento. A polícia acredita que os atiradores estavam em uma moto.

Na manhã desta quinta-feira, Javkin concedeu entrevista coletiva e responsabilizou quadrilhas criminosas, forças “que têm armas e aqueles que têm aqueles que têm o poder de investigar de crimes”, que deveriam “proteger” a população. “Eu duvido de tudo”, disse o prefeito, que ontem havia tido uma reunião com a polícia da província de Santa Fe, a federal, a aeroportuária, entre outros órgãos de segurança. Hoje, Javkin garantiu que os autores do ataque contra o supermercado da família da mulher de Messi buscavam “repercussão. Rosario é considerada a cidade mais afetada pela violência na Argentina, entre outras coisas, pela ação de traficantes de drogas.

*Com informações da Agência EFE