Foto de Messi com Macri no The Best incomoda presidente da Argentina; entenda

Alberto Fernández ironizou o antecessor e adversário político, que possui cargo no Conselho de Ética da Fifa

Reprodução/twitter/@mauriciomacri Maurício Macri posou ao lado de Messi e Emiliano Martínez durante o Fifa The Best 2022



Alberto Fernández, o atual presidente da Argentina, ficou incomodado com uma foto de seu antecessor e adversário político, Maurício Macri, com Lionel Messi. “Alguns enriqueceram e foram dar lições de ética na Fifa”, ironizou o mandatário, nesta terça-feira, 28, em entrevista coletiva concedida na cidade de Molón, na província de Buenos Aires. O líder argentino se referiu ao opositor, que posou ao lado do craque do Paris Saint-Germain minutos depois do atacante ser eleito o melhor do mundo da Fifa pela sétima vez, na cerimônia The Best, realizada em Paris, na segunda-feira passada. Nas redes sociais, Macri tratou de publicar a imagem, exaltando Messi e Emiliano Martínez, eleito o melhor goleiro da última temporada. “Parabéns ao Leo, Antonela, Dibu e Mandinha por esta noite tão especial. Obrigado a [Lionel] Scaloni e obrigado a toda a equipe. Que orgulho esses caras nos deram de ser argentinos!”, escreveu o ex-presidente, que possui cargo no Conselho de Ética da Fifa.

O incômodo de Alberto Fernández tem dois motivos especiais. Após o tricampeonato mundial no Catar, os jogadores da Argentina voltaram a Buenos Aires e tinham a intenção de visitar o presidente na Casa Rosada, sede do governo. Devido ao grande tumulto causado por torcedores, a polícia local tratou de mudar a rota e evacuar os atletas com helicópteros. Os heróis da Copa, entretanto, poderiam visitar o atual mandatário, mas preferiram retornar ao CT da Associação de Futebol Argentino (AFA). “Há muitas especulações. Sou um torcedor consumado e a verdade é que vejo as coisas de outra forma. Sabia que os jogadores estavam com um nível de exaustão muito alto e queria uma comemoração relativamente breve. Avisei à AFA que se quisessem tinham a Casa Rosada à disposição dos jogadores, mas escolheram outra coisa”, disse Alberto Fernández, na ocasião, mostrando certo desapontamento.

Felicitaciones a Leo, Antonela, Dibu y Mandinha por esta noche muy especial. Gracias a Scaloni y gracias a todo el equipo. Qué orgullo nos han hecho sentir de ser argentinos estos muchachos! pic.twitter.com/zohTOz04zZ — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 27, 2023

Além disso, a Argentina já vive um clima de eleições presidenciais, marcadas para outubro deste ano. Apesar de ainda não ter lançado sua candidatura à reeleição, Alberto Fernández esperava contar ao menos com uma imagem de Lionel Messi, argentino mais querido pela população. Maurício Macri, por sua vez, foi mais rápido e contou com uma foto do melhor do planeta – o ex-presidente já revelou o desejo de retomar o poder, mas também não lançou sua candidatura. Em meio às trocas de farpas, o craque da Albiceleste e do PSG se mantém neutro, sem apoiar qualquer um dos lados publicamente. Seu último posicionamento envolvendo o país foi na semana passada, quando apenas “recomendou” o filme “Argentina 1985”, que mostra como foi a ditadura militar. O longa, inclusive, está concorrendo ao Oscar como Melhor Filme Internacional.