Benzema critica Fifa The Best em publicações e exalta Vinicius Júnior  

Reprodução/Instagram/karimbenzema Karim Benzema perdeu a Copa do Mundo por causa de uma lesão



Terceiro colocado na cerimônia The Best 2022, o atacante Karim Benzema ficou insatisfeito com o resultado do prêmio de melhor do mundo da Fifa. Através de sua conta no Instagram, o centroavante mostrou que não concorda com o fato de terminar atrás de Lionel Messi e Kylian Mbappé na eleição – o argentino ganhou o troféu pela sétima vez. Primeiro, o jogador do Real Madrid tratou de compartilhar uma publicação de um seguidor, na qual aparece ao lado de seu companheiro Vinicius Junior, o 11º colocado na votação. O torcedor chama a dupla de “The Beasts” (na tradução para o português, “as bestas”), mas também parafraseia o nome do prêmio. Depois, o atleta de 35 anos replicou um post com o resumo de seu próprio desempenho entre agosto de 2021 e dezembro de 2022, justamente o período avaliado pelos treinadores, capitães e jornalistas de cada federação nacional, além do público, na votação. Por fim, o artilheiro do clube madrileno ainda ironizou com uma mensagem de “boa noite”.

Karim Benzema venceu a Bola de Ouro 2022, tradicional prêmio entregue pela revista “France Football”, em outubro do ano passado. Na ocasião, o júri avaliou o desempenho dos jogadores entre metade de 2021 e junho de 2022. Neste período, o atacante do Real Madrid levou seu time aos títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol, sendo artilheiro em ambas competições. A Fifa, entretanto, decidiu prolongar o período de análise, com o objetivo de abrigar a Copa do Catar, disputada entre novembro e dezembro. Lesionado, Benzema não só foi cortado do Mundial, como também viu Lionel Messi e Kylian Mbappé se destacarem. O primeiro fez com que a Argentina conquistasse o tricampeonato e ganhou o prêmio de melhor do torneio, enquanto o compatriota terminou a competição como goleador máximo. Assim, o astro dos madrilenos acabou sendo preterido, assim como Vinicius Júnior, autor do gol do título da Champions. Thibaut Courtois, outro herói na conquista da taça europeia, também perdeu o prêmio de melhor goleiro para Emiliano Martínez, campeão mundial com a Albiceleste.