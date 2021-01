Surto de Covid-19 adia duelo entre Tottenham e Aston Villa no Campeonato Inglês

Esse é o segundo jogo dos Spurs adiado na Premier League pela doença

Reprodução/ Site Premier League Casos da Covid-19 aumentaram na Premier League



A Premier League anunciou nesta segunda-feira, 11, o adiamento da partida entre Tottenham e Aston Villa, que aconteceria na próxima quarta-feira, 13, pelo Campeonato Inglês, devido a um surto de Covid-19 na equipe de Birmingham. De acordo com a liga, 14 casos foram confirmados no clube, sendo dez deles entre jogadores. A entidade afirmou que “não tinha outra opção” a não ser adiar o jogo, após o pedido da diretoria do Aston Villa. A nova data do jogo ainda não foi definida. José Mourinho, técnico do Tottenham, revelou na semana passada seu desejo de que os jogos de sua equipe não fossem adiados, com receio de que uma maratona de partidas fosse enfrentada pelo elenco no fim da temporada.

Esse é o segundo jogo do Tottenham adiado por causa de surto do coronavírus no adversário. A partida entre Spurs e Fulham, marcado para 30 de dezembro, precisou ser adiada e agora será realizada no mesmo dia e horário que aconteceria a partida contra o Aston Villa, ou seja, as equipes se enfrentam na quarta-feira às 17h15 (horário de Brasília). A Premier League vem endurecendo o protocolo contra a Covid-19 e os clubes são obrigados a testarem a delegação duas vezes por semana. O Tottenham está com 29 pontos no Inglês, empatado com Manchester City, Southampton e Everton. Quem lidera é o Liverpool, seguido do Manchester United (ambos com 33 cada) e Leicester (32) vem logo atrás. O Aston Villa é o oitavo, com 26.