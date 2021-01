Torcedores de Santos e São Paulo entram em confronto em Campinas; veja vídeo

Grupo usou paus, rojões e até arma de fogo na briga que aconteceu no domingo, durante o clássico entre as equipes

Reprodução/ Vídeo

Enquanto São Paulo e Santos se enfrentavam no Morumbi pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, um grupo de 40 torcedores de ambas as equipes brigavam na Avenida John Boyd Dunlop, em Campinas. De acordo com o 47º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela região, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) foi acionado para dispersar os torcedores. A ação foi realizada com sucesso por volta das 20h (horário de Brasília) sem nenhum preso. Imagens que circulam nas redes sociais é possível identificar pedaços de madeira e rojões entre o grupo e um homem até aparece armado. Segundo as informações das autoridades, ninguém ficou ferido.