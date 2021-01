Perto dos 54 anos de idade, japonês Kazu Miura renova com Yokohama FC

Kazu, que já defendeu Santos e Palmeiras, é o atleta mais velho em atividade no mundo atualmente

Reprodução/ Twitter

Kazuyoshi Miura continuará como o atleta mais velho em atividade no futebol mundial por mais um ano, pelo menos. Nesta segunda-feira, 11, o atleta japonês renovou seu contrato com o Yokohama FC para temporada 2021 e continuará jogando na primeira divisão do Japão aos 54 anos – completados em 26 de fevereiro. O anúncio foi feito pelo clube em um comunicado sobre a renovação, em que Kazu disse que suas “aspirações e paixão pelo futebol só crescem”. “Nesta temporada também quero trabalhar todos os dias com o objetivo de disputar mais partidas e contribuir para a vitória da equipe”, afirmou. “Rei Kazu“, como é conhecido, tornou-se o jogador mais velho a entrar em campo na primeira divisão japonesa em setembro do ano passado (53 anos, 6 meses e 28 dias), quando fez parte do time titular na derrota por 3 a 2 para o Kawasaki Frontale.

Na última temporada, Miura, que teve passagem por Santos, Palmeiras e Coritiba, disputou quatro partidas quando o Yokohama FC voltou à primeira divisão pela primeira vez desde 2007. Apesar de não ter marcado gols no ano passado, Miura ainda espera superar Zico como o artilheiro velho da J-League. O ídolo do Flamengo alcançou essa marca em 1994, quando defendia o Kashima Antlers, aos 41 anos, 3 meses e 12 dias.

*Com informações da EFE