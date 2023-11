Itália empata sem gols com a Ucrânia e se classifica para a Eurocopa; veja os resultados desta segunda-feira

Azurra chegou aos 14 pontos e classificou no critério de desempate; ucranianos disputarão a repescagem

EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF Itália e Ucrânia empataram sem gols pela Eliminatórias da Euro 2024



Em partida marcada pelo equilíbrio, a Itália ficou no empate sem gols contra o Ucrânia nesta segunda-feira, 20, e se classificou para a Eurocopa. A partida foi válida pela última rodada do Grupo C das Eliminatórias da Euro. O resultado deixou italianos e ucranianos empatados com 14 pontos. Porém, a equipe de Luciano Spalletti ficou com a segunda vaga por ter levado a melhor no confronto direto a adversário. No primeiro duelo entre as seleções, a Azurra venceu por 2 a 1. A classificação limpa a imagem da seleção italiano, atual campeã da Euro, mas que ficou e fora da última Copa do Mundo de forma vexatória. Por sua vez, a Ucrânia disputará a repescagem. O adversário será conhecido em sorteio. No outro jogo do grupo, a Inglaterra ficou no 1 a 1 contra a Macedônia e terminou em primeiro lugar, com 20 pontos. Macedônia com 8 pontos e Malta, que não pontuou, estão eliminadas. Os gols da partida foram marcados por Enis Bardhi, para a Macedônia, e Jani Atanasov, contra, para os ingleses, que já chegaram na última rodada da fase de grupos classificados.

Pelo Grupo E, a República Tcheca venceu a Moldóvia por 3 a 0 e carimbou seu passaporte para a Euro 2024. Os gols do triunfo foram anotados por David Doudera, Tomas Chory e Tomas Soucek. Os tchecos encerram as eliminatórias com a segunda posição da chave, com 15 pontos. Mesmo número de pontos da surpreendente Albânia, de Sylvinho, que ficou com o primeiro lugar, porém com saldo de gols melhor. A Polônia terminou em terceiro e disputará a repescagem. Moldóvia, com 10 pontos, e Ilhas Faroé, com apenas dois, foram eliminadas. No outro jogo do dia, a Albânia ficou no 0 a 0 com as Ilhas Faroé. A Euro 2024 será disputada na Alemanha.

Veja os resultados desta segunda-feira:

Grupo C

Macedônia do Norte 1×1 Inglaterra

Ucrânia 0x0 Itália

Grupo E

República Tcheca 3×0 Moldóvia

Albânia 0x0 Ilhas Faroé

Grupo H

Irlanda do Norte 2×0 Dinamarca

Eslovênia 2×1 Cazaquistão

San Marino 0x2 Finlândia