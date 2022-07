Técnica da Irlanda revela estupro e agressão de alto escalão do futebol holandês

Vera Pauw defendeu a seleção da Holanda e foi treinadora por seis anos, até assumir a Irlanda em 2019

A treinadora da seleção feminina da Irlanda, Vera Pauw, revelou em sua página oficial do Twitter que foi estuprada e agredida sexualmente por três homens do ‘alto escalão’ do futebol holandês em duas oportunidades. A holandesa de 59 anos está à frente da Irlanda desde 2019, depois de ter trabalhado seis anos como técnica da Orange. “Por 35 anos, mantive um segredo do mundo, da minha família, dos meus companheiros de equipe, meus jogadores, meus colegas e, agora posso aceitar, de mim mesma”, disse. Vera disse que a primeira agressão foi quando era jovem e, na segunda ocorreu por dois homens. Todos estavam empregados no futebol holandês no momento dos casos. Durante seu trabalho ainda sofreu abuso de poder, bullying e intimidação. “Para muitos, sou vista como uma treinadora e gerente de futebol ousada e barulhenta, uma mulher durona que chegou ao topo no mundo dos homens. Nada poderia estar mais longe da verdade”, escreveu Vera.

Ela informou que apresentou cinco relatórios à Federação Holandesa e não teve resposta. A Federação emitiu uma nota e reconheceu que ‘cometeu erros’ nas investigações do caso de Vera. “Reconhecemos os erros identificados no relatório e isso não deveria ter acontecido com ela. É inaceitável que Vera não tenha experimentado o ambiente de trabalho seguro a que tinha direito na época”, afirmaram. Uma investigação independente será iniciada. “Sempre me senti segura e continuo me sentindo segura e apoiada na Irlanda e não posso dizer como isso é bom”, disse ela. “Eu sou assim, não preciso mais me esconder. Espero poder continuar minha vida em liberdade”.