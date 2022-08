Técnico do Manchester United detona Cristiano Ronaldo por deixar amistoso: ‘Inaceitável’

Erik ten Hag não escondeu sua irritação com o português e outros jogadores do time, que deixaram o jogo contra o Rayo Vallecano (Espanha) antes do apito final

EFE/EPA/TIM KEETON Cristiano Ronaldo quase deixou o Manchester United nesta janela de transferências



O treinador Erik ten Hag, do Manchester United, ficou revoltado com a postura de Cristiano Ronaldo e outros jogadores do time, que deixaram o amistoso do último domingo, 31, diante do Rayo Vallecano (Espanha) – eles saíram antes da partida acabar. Em entrevista às emissoras holandesas “AD” e “Viaplay Sport”, o comandante tratou a conduta como “inaceitável” e pediu mais união ao grupo. “Houve muitos outros que foram para casa. Com certeza não (aceitar isso). É inaceitável, para todos. Eu digo a eles: isso é inaceitável, nós somos um time, não um selecionado. Temos que ficar juntos até o final”, afirmou o treinador dos “Diabos Vermelhos”, que também falou sobre a permanência do atacante português após rumores de que ele deixaria o Old Trafford. “Ele esteve ausente (da viagem de pré-temporada) por causa de circunstâncias pessoais. Então agora é como ele coloca as coisas”, disparou. O United volta a campo no próximo domingo, 7, quando recebe o Brighton, na estreia do Campeonato Inglês 2022/23.