Técnico do Manchester United faz mistério sobre possibilidade de contratar Neymar; confira

Rumores de que o brasileiro pode trocar o PSG pelo gigante inglês aumentaram na última semana

FRANCK FIFE / AFP Neymar pode deixar o PSG para jogar no Manchester United



Os rumores de que Neymar pode deixar o Paris Saint-Germain para vestir a camisa do Manchester United ganharam forças na semana passada. De acordo com a agência “AFP”, o grupo catari que comanda o time francês estaria interessando em adquirir o gigante inglês, gerido pela família estadunidense Glazer. Assim, a transferência do brasileiro para os Diabos Vermelhos seria uma opção viável, já que o camisa 10 vem sofrendo com protestos dos parisienses e deseja dar um novo passo na carreira. Questionado sobre o tema nesta quarta-feira, o holandês Erik ten Hag, técnico do time britânico, fez mistério. “Quando tivermos novidades, contaremos a vocês”, resumiu o comandante. Contratado junto ao Barcelona em 2017, Neymar ainda é a negociação mais cara da história do futebol, movimentando 222 milhões de euros. Em campo, entretanto, o astro colecionou polêmicas, lesões e não conseguiu fazer o PSG subir de patamar. Assim, pensando em uma reformulação, a diretoria espera despachar o jogador e outros nomes importantes do elenco, como Lionel Messi e Marco Verratti. A ideia é concentrar o protagonismo em Kylian Mbappé e formar um plantel mais equilibrado.