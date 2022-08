Técnico do Porto critica ‘passe à brasileira’ de Gabriel Veron, ex-Palmeiras

Em entrevista coletiva, o comandante do Dragão revelou que deu um ‘puxão de orelha’ no jogador após a vitória contra o FC Vizela

MIGUEL RIOPA / AFP Gabriel Verón, ex-Palmeiras, durante partida do Porto



O treinador Sérgio Conceição, do Porto, tratou de dar uma bronca pública no atacante Gabriel Veron, recém-contratado junto ao Palmeiras. Em entrevista coletiva, o comandante do Dragão revelou que deu um “puxão de orelha” no jogador após a vitória contra o FC Vizela, no último domingo, pela segunda rodada do Campeonato Português. De acordo com o técnico, ele chamou atenção do jovem por tentar um passe de efeito quando a time ainda buscava o resultado. “Se posso fazer um passe com a parte de dentro do pé, não vou fazer de sola. Fica mais bonito do Brasil, mas aqui e em todo lugar é menos eficaz. Isso que falei com ele. Me lembrou uma situação que tive com outro jogador, não vou dizer quem. Precisávamos fazer um gol para ganhar e ele quis fazer um passe à brasileira, de futsal. Fica bonito de ver, mas é preciso perceber que todos os momentos são importantes para ganhar jogos”, disparou Conceição, que já colocou Veron para jogar em três partidas.