Zagueiro Renan é liberado pela Justiça a sair do Brasil para jogar em clube do exterior 

A juíza Nicole de Almeida Campos Leite Colombini atendeu o pedido dos advogados do defensor de 20 anos, que alegaram dificuldade de voltar a atuar no Brasil após o acidente de trânsito

Reprodução/Instagram/@renanvictor_04 Renan estava emprestado ao Red Bull Bragantino pelo Palmeiras quando se envolveu em um acidente



Menos de um mês após se envolver em um acidente de trânsito em Bragança Paulista e matar um motociclista de 38 anos, o zagueiro Renan foi autorizado pela Justiça a sair do Brasil para jogar em um clube do exterior. Na última quarta-feira, 17, a juíza Nicole de Almeida Campos Leite Colombini atendeu o pedido dos advogados do defensor de 20 anos, que alegaram dificuldade de voltar a atuar no Brasil após o episódio. Na ocasião, a Polícia Civil chegou a prender o jogador, que estava conduzindo seu veículo sob influência de álcool no momento do incidente e não tinha licença para dirigir. Em seguida, Palmeiras e Red Bull Bragantino rescindiram seus vínculos com o atleta, alegando justa causa. Formado nas categorias de base do Verdão, ele chegou a ganhar duas edições da Libertadores da América pelo clube da capital e estava cedido por empréstimo ao Massa Bruta. Agora, Renan receberá seu passaporte de volta e poderá deixar o país. Sua única obrigação será se apresentar à Justiça a cada quatro meses ou quando for intimado. A magistrada considerou que o zagueiro está colaborando com as investigações e fez acordo para indenizar a família de Eliezer Pena, que deixou esposa e duas filhas.