Jorginho elogia Vitor Pereira após eliminação do Atlético-GO: ‘Simpático, diferente do Abel Ferreira’ 

O líder do Dragão tratou de dar outra cutucada no técnico do Palmeiras, seu desafeto dos últimos dias

Jorginho é o treinador do Atlético-GO



Jorginho, treinador do Atlético-GO, tratou de elogiar o rival Vitor Pereira após a classificação do Corinthians às semifinais da Copa do Brasil, na noite da última quarta-feira, na Neo Química Arena. O líder do Dragão, no entanto, tratou de dar outra cutucada no técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, seu desafeto dos últimos dias. “Eu tenho que parabenizar o Vitor pelo grande jogo que eles fizeram. Ele é um cara super simpático, muito diferente do Abel”, disse, em entrevista coletiva. A polêmica entre os “professores” começou quando Jorginho saiu em defesa de Cuca, do Atlético-MG, por conta de uma declaração do treinador palmeirense. “Respeito muito o Abel, porque ele tem sido um cara vitorioso aqui. Ele não ganhou nada antes, mas ganhou aqui. Só que ele ganhou com o Palmeiras, que é um grande time, um grande elenco. Só que ele não pode sugerir o que ele fez para mim, por exemplo. (…) Eu falei dele, mas do comportamento. Fale do meu comportamento, brigue comigo. Agora, falar da minha equipe, do meu time, do que eu teria que fazer? É o que ele fez com o Cuca”, disse Jorginho.