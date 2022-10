Técnico do PSG ataca imprensa e abre o jogo sobre clima entre Mbappé e Neymar; veja

Irritado, o técnico ainda minimizou os novos rumores envolvendo o atacante francês, que estaria planejando uma saída do clube parisiense na janela de transferências de janeiro

Reprodução/PSG Christophe Galtier em entrevista coletiva no PSG



O técnico Christophe Galtier, do Paris Saint-Germain, desabafou contra a imprensa nesta sexta-feira, 14, na antevéspera do confronto contra o Olympique de Marseille, marcado para domingo, 16, pelo Campeonato Francês. Irritado, o técnico minimizou os novos rumores envolvendo Kylian Mbappé, que estaria planejando uma saída do clube parisiense na janela de transferências de janeiro, de acordo com os jornais europeus. “Tudo o que eu digo, vocês nunca acreditam em mim. Vocês escrevem o oposto do que eu digo. Eu te digo que tudo está indo bem, que eles têm bom relacionamento e vocês dizem o contrário. Não estou aqui para comentar rumores”, declarou o treinador, sem esconder a insatisfação com as perguntas sobre o astro francês.

Galtier também demonstrou irritação ao ser questionado sobre o clima no vestiário, que estaria ruim devido aos atritos entre Mbappé e Neymar. “Tenho muitos defeitos, mas sou muito honesto, não minto. Em resposta a Kylian, não falei com ele sobre o boato, mas conversei com ele (sobre outros assuntos). Eu o vi muito comprometido em sua preparação e sério em sua atitude”, declarou o técnico, ainda falando sobre uma eventual saída do francês. Galtier afirmou ainda que o clima no vestiário é positivo. “Claro que no vestiário não trocamos beijos todos os dias, é normal. Mas posso dizer que este ambiente é muito melhor do que em outros lugares que já trabalhei. E muito melhor do que dizem e que podem imaginar”, continuou o treinador.