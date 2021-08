Técnico do PSG faz mistério sobre estreia de Messi e não acredita em saída de Mbappé

Pochettino afirmou na entrevista coletiva que o jovem francês está ‘motivado e também está trabalhando muito duro para fazer uma boa temporada’

Divulgação/PSG Maurício Pochettino fez mistério sobre a estreia de Messi no PSG



Treinador do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino tratou de fazer mistério sobre uma possível estreia de Lionel Messi na partida diante do Brestois, fora de casa, pelo Campeonato Francês, marcada para esta sexta-feira, 20. “Estamos analisando se vai estar relacionado ou não”, disse em entrevista coletiva o comandante, que também comentou a adaptação do craque ao clube parisiense. “O que implica todo mundo sabe. A presença de Messi aqui com a gente, já sabemos o que é, falamos muito nesses último dias, tudo é positivo, muito bom o ambiente no grupo, se adaptou muito bem e muito rápido. Estou contente com a forma que todos estão trabalhando”, destacou.

Outro assunto abordado por Pochettino na conversa com os jornalistas foi a possibilidade do atacante Kylian Mbappé, alvo do Real Madrid, deixar o clube nos próximos dias. Sobre o tema, o treinador argentino afirmou que não vê o jovem saindo de Paris nesta janela de transferência. “É nosso jogador e não vejo que não estará aqui nesta temporada. Esta temporada, que iniciamos faz duas semanas. Há muitas coisas sendo ditas, há muitas coisas que falam, e já vimos, por experiência, que algumas coisas são verdade e muitas coisas não são. O mais importante é que Kylian está tranquilo”, garantiu o treinador, antes de dizer que Mbappé está “motivado e também está trabalhando muito duro para fazer uma boa temporada.”