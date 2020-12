Técnico do PSG minimiza lesão de Neymar e acredita em retorno no próximo domingo

O craque sofreu uma entrada dura do compatriota Thiago Mendes, ex-São Paulo, já nos últimos instantes da partida realizada no Parque dos Príncipes, que teve vitória do Lyon

Reprodução/PSG Neymar sofreu uma entrada forte do compatriota Thiago Mendes



Treinador do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel demonstrou otimismo em relação ao retorno de Neymar aos gramados. Em entrevista coletiva, o técnico alemão afirmou que o atacante pode voltar a campo no próximo domingo, 20, quando o time enfrenta o Lille, pelo Campeonato Francês. O brasileiro recebeu uma entrada forte do compatriota Thiago Mendes, do Lyon, no último final de semana e sofreu uma entorse. De acordo o time parisiense, ele fará outros exames amanhã para ter um diagnóstico mais completo da lesão.

“Não é uma lesão muito grave a de Neymar. Passará por mais exames amanhã (quarta-feira). Não posso dizer que vai jogar contra o Lille, mas tampouco é completamente impossível. Há esperança, mas nenhuma certeza”, disse Thomas Tuchel em entrevista coletiva nesta terça-feira, 15, véspera da partida contra o Lorient, em Paris, pela 15.ª rodada. Atualmente, o PSG é o terceiro colocado da competição.

Neymar sofreu uma entrada dura do compatriota Thiago Mendes, ex-São Paulo, já nos últimos instantes da partida realizada no Parque dos Príncipes, que teve vitória do Lyon. Através de sua conta no Instagram, o craque da seleção brasileira, que deixou o jogo chorando, desabafou, mas afirmou que a contusão poderia ter sido pior. “Choro é de dor, desespero, medo, angústia, cirurgia, muletas e outras lembranças ruins… Poderia ter sido pior, mas mais uma vez Deus me livrou de algo sério. Recuperar e voltar o mais rápido possível”, escreveu.