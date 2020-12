PSG descarta fratura no tornozelo de Neymar e aguarda novos exames

O camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira também desabafou nas redes sociais após sofrer entrada dura do compatriota Thiago Mendes

Reprodução/PSG Neymar sofreu uma entrada forte do compatriota Thiago Mendes, do Lyon



O Paris Saint-Germain anunciou na manhã desta segunda-feira, 14, que o atacante Neymar não sofreu uma fratura no tornozelo, na partida diante do Lyon, na noite de ontem. Em comunicado, o clube parisiense informou que o brasileiro sofreu uma entorse, mas que novos exames serão realizados nos próximos dois dias para um diagnóstico mais completo. Desta forma, a ausência do camisa 10 contra o Lorient, na próxima quarta-feira, 16, pelo Campeonato Francês, está confirmada.

Neymar sofreu uma entrada dura do compatriota Thiago Mendes, ex-São Paulo, já nos últimos instantes da partida realizada no Parque dos Príncipes, que teve vitória do Lyon. Através de sua conta no Instagram, o craque da seleção brasileira, que deixou o jogo chorando, desabafou, mas afirmou que a contusão poderia ter sido pior. “Choro é de dor, desespero, medo, angústia, cirurgia, muletas e outras lembranças ruins… Poderia ter sido pior, mas mais uma vez Deus me livrou de algo sério. Recuperar e voltar o mais rápido possível”, escreveu.

Já Thiago Mendes pediu desculpas através de um vídeo publicado em suas redes sociais. “Boa noite, pessoal, gravando esse vídeo para pedir desculpas ao Neymar. Espero que ele esteja bem. Em hipótese nenhuma eu tive a intenção de machucá-lo. Sabemos que Neymar é um dos melhores jogadores do mundo”, falou o volante do Lyon, que também teve passagem pelo Goiás no Brasil.