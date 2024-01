Técnico do Real Madrid presta homenagem a Zagallo e Beckenbauer

Os dois ícones do futebol, campeões do mundo como jogador e como técnico, morreram na semana passada

Juan Carlos Cárdenas/EFE O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, concede entrevista coletiva



O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, prestou homenagem aos lendários Mario Jorge Lobo Zagallo e Franz Beckenbauer, que faleceram recentemente. Durante a coletiva de imprensa antes da semifinal da Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid, Ancelotti fez questão de lembrar a importância dessas duas figuras para o esporte. Ele destacou o profissionalismo, a seriedade e o amor que ambos tinham pelo futebol. Zagallo, lenda do futebol brasileiro e único tetracampeão mundial, faleceu na última sexta-feira, aos 92 anos. Já Beckenbauer, campeão mundial como jogador em 1974 e como treinador em 1990, teve sua morte anunciada na segunda-feira. O ex-capitão da seleção da Alemanha Ocidental nos anos 70 e técnico da “Mannschaft” de 1984 a 1990, além de ter sido dirigente do Bayern de Munique, havia se afastado da vida pública nos últimos anos devido a problemas de saúde.