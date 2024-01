Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam em busca da vaga na final da Supercopa da Espanha

Times se enfrentam em Riad, na Arábia Saudita, enquanto Osasuna e Barcelona se enfrentarão na outra semifinal, na quinta-feira

Reprodução/Real Madrid No dia de 3 janeiro deste ano, Rudiger marcou em vitória do Real Madrid sobre o Mallorca



Em busca de uma vaga final na Supercopa da Espanha, Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 10, a partir das 16h (horário de Brasília), no estádio Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita. Os dois times madrilenhos abrirão a disputa pelo título, enquanto Osasuna e Barcelona se enfrentarão na outra semifinal, na quinta-feira. Essa partida marcará a reedição da final de 2020, quando a Supercopa da Espanha foi transferida para a Arábia Saudita. Na ocasião, o Real Madrid venceu o Atlético por 4 a 1 nos pênaltis. Além disso, esse confronto servirá como o primeiro dos duelos antes do próximo encontro entre as equipes, que acontecerá na próxima semana pelas oitavas de final da Copa do Rei.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Real Madrid entra em campo buscando se recuperar da derrota sofrida na final do ano passado contra o Barcelona. A equipe está determinada a virar a página e conquistar o primeiro título do ano. Já o Atlético de Madrid está em busca de uma revanche e também almeja chegar à final da Supercopa. O jogo promete ser emocionante, com as duas equipes mostrando todo o seu potencial em busca da vitória. Os torcedores estão ansiosos para acompanhar essa disputa entre os gigantes madrilenhos e aguardam grandes emoções dentro de campo. A Supercopa da Espanha promete ser um torneio acirrado e cheio de surpresas.