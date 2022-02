Técnico indica Neymar como titular do PSG contra o Nantes: ‘Energia muito boa’

Após quase três meses fora dos gramados para tratar uma lesão, o atacante entrou o segundo tempo da vitória contra o Real Madrid, na última terça, pelas oitavas da Liga dos Campeões

EFE/EPA/Ian Langsdon Neymar deve ser titular do PSG contra o Nantes, no próximo sábado, 19



Maurício Pochettino afirmou que Neymar poderá voltar a ser titular no Paris Saint-Germain na partida contra o Nantes, marcada para este sábado, 19, fora de casa, pelo Campeonato Francês. Após quase três meses fora dos gramados para tratar uma lesão, o atacante entrou o segundo tempo da vitória contra o Real Madrid, na última terça, pelas oitavas da Liga dos Campeões. “Ele pode começar o jogo, vem treinando bem. Foi muito bem contra o Real Madrid. Ele está com uma energia muito boa e uma motivação muito grande. Neymar está muito consciente da sua recuperação, foi muito dedicado durante todo o processo. Agora está concentrado para ajudar o time o máximo possível”, declarou o treinador argentino, em entrevista coletiva.

Sem marcar desde a vitória contra o Bordeaux, no dia 6 de novembro do ano passado, Neymar tem um dos piores inícios de temporada da sua carreira, com apenas três gols feitos e quatro assistências em 15 partidas disputadas até o momento. O PSG, por sua vez, lidera o Francês com folga, contabilizando 13 pontos de vantagem para Olympique de Marselha, segundo colocado da competição. Depois da partida diante do Nantes, a equipe parisiense ainda enfrente Saint Étienne e Nice, também pelo torneio nacional, antes de encarar o Real Madrid novamente, pelo jogo de volta da Liga dos Campeões – um empate dá a classificação ao time de Messi, Mbappé e companhia para as quartas de final.