Técnico somali dá soco em 4º árbitro e invade o campo para bater no juiz

Ahmed Mohamed Hassan, do Horseed, reagiu de forma inesperada ao ser expulso da partida

Reprodução Treinador invadiu o campo para tentar agredir o juiz



A máxima “clássico é um campeonato à parte” vale em qualquer parte do mundo e, às vezes, algumas situações fogem do controle. Foi o que aconteceu no início desta semana no Campeonato Somali, onde Horseed e Helman, que disputam as primeiras colocações do torneio, se enfrentaram.

Segundo relatos de jornalistas locais, tudo começou aos 30 minutos do segundo tempo, quando o treinador do Horseed reclamou de uma decisão da arbitragem e acabou expulso.

In the Somalia 🇸🇴 top-flight yesterday, Horseed FC coach chased punched the fourth referee and chased the center referee on the field after he was shown the red card. They were playing rivals Elman FC. Watch here: pic.twitter.com/ezYhXjqFQY — N U H U ™️ (@NuhuAdams_) July 22, 2020

Ahmed Mohamed Hassan reagiu de uma forma inesperada ao cartão vermelho. Ao invés de se dirigir ao vestiário, ele se descontrolou – deu um soco no 4ª árbitro e invadiu o gramado para tentar bater no juíz. Os jogadores, auxiliares e comissão técnica conseguiram contê-lo.

Após a confusão, a arbitragem resolveu encerrar o jogo. Por conta da conduta antidesportiva, ele foi suspenso por 14 meses e condenado a pagar uma multa de 700 dólares.

O resultado não interferiu na classificação do campeonato. O Horseed segue na 3ª colocação, com 30 pontos, e o Elman, com 31, em segundo. O Mogadishu City soma 32, e é o líder.