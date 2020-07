Clube inglês aposenta camisa de jovem de 17 anos vendido ao Dortmund; entenda por quê

O Birmingham City, clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês, anunciou nesta quinta-feira, 23, a aposentadoria da camisa 22, como forma de homenagear ao atacante Jude Bellingham, que foi negociado com o Borussia Dortund. O jovem tem apenas 17 anos e estava no clube há uma década. Ele chegou à equipe principal do Birmingham apenas nesta temporada. Contratado pelo Dortmund por 23 milhões de euros (R$ 136,1 milhões), Bellingham fez 44 jogos, marcou quatro gols e distribuiu três assistências em 2019/20.

“O número 22 se converteu em um sinônimo de Jude e a chegada dele ao time principal com apenas 16 anos. Por isso, o clube decidiu aposentar o número, para lembrar um dos nossos e inspirar os demais”, explicou o Birmingham, em comunicado.

No Twitter, os Blues divulgaram nesta quinta-feira um depoimento de Bellingham, que seguirá os passos do compatriota Jadon Sancho, atacante que desembarcou também aos 17 anos no Borussia Dortmund. “Eu amo o clube. Espero que os torcedores tenham gostado de me ver jogar. Ele sempre terá um lugar enorme no meu coração”, garantiu o jovem atacante.

You can take the boy out of Birmingham, but you can't take Birmingham out of the boy.

Keep Right On, Jude. 💙 pic.twitter.com/x7SRATj8Wl

— Birmingham City FC (@BCFC) July 23, 2020