Palmeiras vence Internacional e se classifica para quartas de final da Copinha

Equipe alviverde ganhou por 2 a 1 e aguarda resultado de jogo entre Canaã e Oeste, nesta tarde, para conhecer adversário

Fernando Roberto/UAI Foto/Estadão Conteúdo Endrick, revelação palmeirense de 15 anos (com a garrafa na mão), comemora com os companheiros a classificação às quartas de final da Copinha



O Palmeiras venceu as oitavas de final da Copinha contra o Internacional nesta segunda-feira, 17, em Diadema. Agora, a equipe segue para as quartas de final, ainda sem saber quem será o seu adversário. O time marcou um gol no primeiro tempo com Jonathan e foi favorecido pelo gol contra do goleiro Lucas Flores, após cruzamento. No segundo tempo, o Colorado revidou quando Lucca foi à rede, mas não foi o suficiente para garantir a classificação. O Alviverde descobrirá seu adversário ainda nesta segunda, a partir 17h30, com o final da partida entre Oeste e Canaã.

Apesar da reação do Inter no segundo tempo, a partida foi dominada pelo Palmeiras, que pressionou a equipe gaúcha no ataque durante os primeiros minutos. Desclassificado, o Colorado perdeu a vaga para disputar o que poderia vir a se tornar sua segunda vitória consecutiva na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Palmeiras, no entanto, segue adiante para trilhar o caminho que leve o time a conquistar seu primeiro título da Copinha.