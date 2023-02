Thiago Silva é diagnosticado com lesão ligamentar no joelho e desfalca o Chelsea

Brasileiro deve perder o duelo de volta contra o Borussia Dortmund, no Stamford Bridge, no dia 7 de março, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões

Neil Hall/EPA/EFE Thiago Silva em ação durante partida entre Chelsea e Manchester United



O Chelsea comunicou na manhã desta terça-feira, 28, que o zagueiro Thiago Silva foi diagnosticado uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. A contusão ocorreu durante a derrota para o Tottenham, no último domingo, 26, pelo Campeonato Inglês. “Os resultados da varredura dessas avaliações confirmaram danos nos ligamentos do joelho de Thiago e ele agora trabalhará em estreita colaboração com o departamento médico do clube durante sua reabilitação para retornar à ação o mais rápido possível”, informou o clube londrino em comunicado. Apesar de não divulgar o prazo de recuperação do jogador, a imprensa inglesa afirmou que os Blues ficarão sem o brasileiro por aproximadamente 45 dias. A tendência, assim, é que ele seja baixa no duelo de volta contra o Borussia Dortmund, no Stamford Bridge, no dia 7 de março, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Sem o defensor de 38 anos, o técnico Graham Potter tem Fofana, Chalobah e Koulibaly à disposição para formar a dupla de zaga. Na 10ª posição na liga nacional, a equipe volta a campo neste sábado, 4, para encarar o Leeds, em Londres.