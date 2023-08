Mundial de Atletismo: Alison dos Santos vai à final e busca o bicampeonato nos 400m com barreiras 

Mesmo sem forçar, brasileiro ficou na segunda posição de sua bateria; decisão ocorre nesta quarta-feira, 23

Reprodução/Twitter/@timebrasil Alison dos Santos é finalista dos 400m com barreiras do Mundial de Atletismo



Alison dos Santos se classificou para a final dos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo, disputado em Budapeste, na Hungria. Mesmo sem forçar, o brasileiro ficou na segunda posição de sua bateria, realizada nesta segunda-feira, 21. Com 47s38, o “Piu” ficou atrás de seu rival norte-americano Rai Benjamin, que cruzou a linha de chegada em 47s24. “Gostei bastante da prova, tenho pontos para melhorar. Tenho que ser inteligente para ser rápido. Conseguimos fazer isso e agora é focar e entregar 100% na final”, disse o paulista, em entrevista ao “SporTV”. Na última edição do torneio, Alison conquistou o título inédito ao anotar 46s29, estabelecendo um recorde mundial. Agora, ele vai em busca do bicampeonato e terá que superar os outros finalistas: Trevor Bassitt (EUA), Joshua Abuaku (Alemanha), Kyron McMaster (Ilhas Virgens), Rasmus Mägi (Estônia), Roshawn Clarke (Jamaica) e Karsten Warholm (Noruega). A decisão do Mundial está marcada para esta quarta-feira, 23, às 16h50 (de Brasília).