Time alemão anuncia entrada gratuita para jogos em casa a partir da próxima temporada

Fortuna Düsseldorf pretende abrir os portões para os torcedores e incluídos em decisões do clube

Reprodução/ twitter @f95 Primeiros jogos da próxima temporada servirão de teste para a implementação do novo projeto



O Fortuna Düsseldorf, time alemão que disputa a segunda divisão da Bundesliga, anunciou nesta quarta-feira, 26, o projeto ‘Fortuna Für Alle’ (Fortuna Para Todos) em que liberará entradas gratuitas para os seus jogos no estádio Esprit Arena, na próxima temporada. Os primeiros jogos passarão por um teste e a meta é que todos os jogos tenham 100% de entradas gratuitas. O objetivo é reaproximar a torcida do estádio e do time. Os torcedores precisarão reservar as entradas por um site e, caso haja mais procura do que demanda, serão realizados sorteios. Os ingressos serão bancados pelos patrocinadores: Hewlett Packard Enterprise, Provincial, Targobank e a Common Goal. O projeto ainda prevê uma inclusão maior dos torcedores nas tomadas de decisão junto a diretoria. “Fortuna Para Todos aposta em formas modernas e digitais de participação. Queremos ouvir e criar juntos. O clube é de todos que contribuem”, disse a instituição. O Düsseldorf é o sexto colocado na 2.Bundesliga e não tem chances de subir nesta temporada.