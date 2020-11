Toni Kroos critica comemorações de Aubameyang e atacante rebate: ‘Ele tem filhos?’

Pierre-Emerick Aubameyang, atacante do Arsenal, é muito conhecido por suas comemorações diferentes. Entre elas usando máscaras de super-heróis como Homem-Aranha, Batman e Pantera Negra. Mas parece que nem todo mundo curte a criatividade do gabonês. O meio-campista do Real Madrid, Toni Kroos, falou ao podcast ‘Einfach mal Luppen’ do jornal Sport Bild que as comemorações desse tipo são idiotas. “Aubameyang uma vez celebrou e tirou uma máscara. Isso é o fim pra mim. Eu também não acho que seja um bom modelo. É um absurdo”, disse.

Em sua conta oficial do Twitter, Aubameyang escreveu. “A propósito. Este @ToniKroos tem filhos? Só para lembrar que fiz isso pelo meu filho algumas vezes e vou fazer de novo. Eu desejo que você tenha filhos um dia e os faça felizes como os alunos desta escola. Fale e não esqueça #maskon #staysafe”. A postagem foi acompanhada de alguns desenhos de uma criança na pré-escola. Auba é pai de Curtys (9 anos) e Pierre Jr. (4 anos). Kroos é pai de Leon, Amelie e Fin.

By the way

Does this @ToniKroos have Kids?

Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again

I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk 🙏🏽👊🏽 and don’t Forget #maskon #staysafe 🤡bis https://t.co/J4ZF1XGlsU

— Aubameyang P-E (@Aubameyang7) November 12, 2020