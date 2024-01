Torcedor assume papel de árbitro após lesão em partida da League One

Juiz sofreu uma lesão na cabeça depois de um choque com dois jogadores e precisou deixar o campo

Divulgação/Wigan Charlie Hughes comemora gol da vitória do Wigan. nos acréscimos



Uma partida da League One, terceira divisão do Campeonato Inglês, teve um acontecimento inusitado na terça-feira, 23. Durante o jogo entre Wigan e Wycombe Wanderers, o árbitro principal Adam Herczeg sofreu uma lesão na cabeça após um choque com dois jogadores e precisou deixar o campo. O jogo ficou paralisado por 20 minutos enquanto a equipe da partida e o locutor do estádio procuravam alguém certificado como árbitro. Felizmente, encontraram um torcedor apto para a função, mas o nome do torcedor-árbitro não foi divulgado. Com a entrada do árbitro provisório, Steven Rushden, que era o quarto árbitro, assumiu o papel de juiz de campo. O torcedor, por sua vez, atuou como quarto árbitro.

A partida foi reiniciada e teve os acréscimos necessários no final. Foi justamente no último minuto do tempo extra que Charlie Hughes marcou o gol que garantiu a vitória do Wigan por 1 a 0. Com o resultado, o Wigan subiu para a 11ª colocação na tabela, enquanto o Wycombe permanece em 17º lugar. O episódio não é incomum no futebol inglês. Na semana passada, um torcedor chamado Ross Bennet foi convocado para atuar como quarto árbitro em uma partida entre Wolverhampton e Brentford devido a um problema de saúde de um dos bandeirinhas.

