Fórmula 1: Mercedes surpreende e faz dobradinha com Russell e Hamilton no 1º treino em Miami

EFE/EPA/ALI HAIDER George Russell, da Mercedes, foi o mais rápido do 1º treino livre do GP de Miami de Fórmula 1



A Mercedes surpreendeu na tarde desta sexta-feira, 5, ao colocar sua dupla de pilotos nas duas primeiras posições do 1º treino livre do GP de Miami de Fórmula 1. Após passarem boa parte do treino entre os piores tempos, George Russell e Lewis Hamilton terminaram como líder e vice-líder, respectivamente. O tempo de Russel foi de 1min30s125. O terceiro melhor tempo foi do monegasco Charles Leclerc, acima de Max Verstappen, líder do Mundial, que ficou em quarto após liderar o treino por um longo período. Carlos Sainz, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon e Sergio Pérez completaram o top 10. Em Miami, Pérez tem a chance de ultrapassar o companheiro Verstappen na classificação e assumir a ponta. O segundo treino acontece ainda nesta sexta, às 18h30 (de Brasília). No sábado, o treino classificatório está marcado para começar 17h. A corrida inicia às 16h30 deste domingo, 7.

*Com informações do Estadão Conteúdo