Torcedores da Roma agridem árbitro da final da Liga Europa em aeroporto; veja

As principais reclamações dos italianos, que terminaram com o vice-campeonato, têm relação com o alto número de cartões, além das intervenções do VAR

EFE/EPA/ANNA SZILAGYI Anthony Taylor é cercado por jogadores da Roma na final da Liga Europa



O árbitro inglês Anthony Taylor, que apitou a final da Liga Europa entre Sevilla e Roma, foi agredido por torcedores do time italiano no Aeroporto de Budapeste, capital húngara que sediou a decisão. De acordo com a imprensa europeia, o juiz não chegou a se ferir, mas precisou ser escoltado por alguns seguranças. As principais reclamações da Roma, que terminou com o vice-campeonato, têm relação com o alto número de cartões, além das intervenções do VAR – na decisão por pênaltis, o árbitro de vídeo chegou a mandar voltar a cobrança decisiva de Gonzalo Montiel. Com o resultado, os espanhóis conquistaram a sétima taça da competição e se classificaram para a próxima Liga dos Campeões.