Trump diz não saber sobre protestos, mas opina: ‘A NBA se tornou uma organização política’

Presidente ainda afirmou que a ‘muita gente está cansada da NBA’ e minimizou os protestos contra a violência policial nos EUA

Michael Reynolds/EFE Donald Trump comentou sobre protestos na NBA



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que a NBA se tornou uma ‘organização política’, o que considerou ruim, após os jogadores decidirem boicotar partidas em protesto contra a brutalidade policial em relação à população negra. “A NBA se tornou uma organização política, e isso não é bom. Não acredito que seja bom para o esporte nem para o país”, afirmou o mandatário à imprensa, ao ser perguntado sobre o protesto dos jogadores. No entanto, Trump confessou não saber muito sobre o boicote, que resultou no adiamento de algumas partidas.

“Não sei muito sobre os protestos da NBA. Sei que seus índices (de audiência) foram muito ruins porque acho que muita gente está um pouco cansada de NBA”, comentou o político republicano durante uma visita à sede da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA, na sigla em inglês) para se informar sobre o furacão Laura. Após uma reunião nessa manhã, os jogadores decidiram encerrar o boicote nesta quinta-feira, um dia após o adiamento de três jogos, de acordo com veículos americanos, como “The Washington Post” e “CNN”, que citaram fontes próximas aos atletas.

A expectativa é que a competição seja retomada na sexta-feira para cumprir os compromissos firmados com as emissoras de televisão, que não pagarão pelos direitos de transmissão caso a temporada seja suspensa. Uma nova reunião deve acontecer na manhã desta sexta, os donos das franquias também se reunirão. O boicote ocorreu após um policial branco atirar sete vezes nas costas de Jacob Blake, que é negro, no domingo passado em Kenosha, no estado de Wisconsin. Ele recebeu os disparos quando voltava para o carro, onde estavam seus três filhos. Segundo familiares, Jacob está paraplégico.

*Com Agência EFE