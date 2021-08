Torcedores do PSG vão à loucura com a chegada de Messi; assista 

Antes mesmo de ser oficializado como novo reforço do time francês, o astro apareceu nas janelas de um hotel e acenou para os vários torcedores do PSG que o aguardavam

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Torcedores do PSG fazem festa para a chegada de Messi



A torcida do Paris Saint-Germain foi à loucura com a chegada de Lionel Messi à capital francesa, nesta terça-feira, 10. Antes mesmo de ser oficializado como novo reforço do time francês, o astro apareceu nas janelas de um hotel e acenou para centenas de torcedores do PSG que o aguardavam. Emocionados com a contratação, muitos amantes da equipe cantaram o nome do atacante e dispararam rojões. Em comunicado, o clube informou que o argentino será apresentado e concederá uma entrevista coletiva na próxima quarta-feira, 11, às 06 horas (de Brasília). Já nas redes sociais, a agremiação parisiense fez uma série de posts misteriosos, mas que confirmam um desfecho feliz nas negociações com o craque.

Assista ao vídeo abaixo: