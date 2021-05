Torcedores do United invadem Old Trafford e jogo contra Liverpool é adiado; assista

Jogo poderia definir o título do Manchester City, caso o rival da cidade perdesse ou empatasse

Reprodução/ Twitter

O jogo que poderia definir o campeão inglês precisou ser adiado neste domingo, 2. Manchester United e Liverpool se enfrentariam pela 34ª rodada da Premier League, no Old Trafford, 12h30 (horário de Brasília), e poderiam definir o título do Manchester City, caso o rival da cidade perdesse ou empatasse (o City tem 80 pontos e o United 67). Porém, a partida não foi realizada porque torcedores dos Red Devils fizeram uma grande manifestação do lado de fora do estádio pedindo a saída da família Glazer, que administra o clube há anos, e um grupo chegou a invadir o estádio.

O grupo entrou sem resistência, ficou no gramado com faixas e sinalizadores e alguns torcedores chegaram a arremessar equipamentos de filmagem de áreas restritas para o gramado. Depois eles saíram de forma ordenada e para a manifestação do lado de fora. Minutos depois, a Premier League informou em seu site oficial que cancelaria a partida. Os protestos tem raízes no posicionamento de Malcom Glazer sobre a Superliga Europeia, um projeto que reuniu 12 clubes da Inglaterra, Espanha e Itália para promover uma competição exclusiva para clubes de ponta.

Veja abaixo alguns vídeos que circulam na internet sobre o protesto das torcidas:

Que louco! Pouco antes do início do jogo entre Manchester United e Liverpool, os torcedores do United invadiram o gramado do estádio para protestar contra os proprietários do clube e pedir sua saída. Eles ficaram no campo e o jogo precisou ser adiadopic.twitter.com/wr1buDSbPw — Observatório Internacional (@observint) May 2, 2021