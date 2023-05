Torcida do AZ invade setor familiar e briga com Paquetá e outros jogadores do West Ham; assista

Tumulto marcou a classificação do time inglês para a final da Liga Conferência

Reprodução/Twitter/@Favelacaiunfce Brasileiro Lucas Paquetá brigou com torcedores do AZ, da Holanda



A torcida do AZ Alkmar, da Holanda, invadiu o setor destinado a familiares do West Ham e brigou com jogadores do time inglês, entre eles o meio-campista brasileiro Lucas Paquetá, que entraram em confronto para defender os parentes. O tumulto aconteceu após a classificação do West Ham para a final da Liga Conferência. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a torcida organizada do AZ rompendo uma grade da arquibancada e correndo para o espaço onde estavam familiares de jogadores do time da Inglaterra. No gramado, celebrando a ida à final, os atletas do West Ham perceberam a invasão e imediatamente correram para defender os familiares. Além de Paquetá, o meia Flynn Downes, o lateral Ben Johnson, o zagueiro Aaron Cresswell, e os atacantes Antonio e Benrahma partiram para o confronto para proteger os familiares do argelino Benrahma, que estavam presentes no estádio em Alkmaar. As forças de segurança agiram e contiveram o enfrentamento. Apesar da situação, todos os jogadores do West Ham passam bem, sem ferimentos. Após 47 anos, o time inglês volta a disputar uma final europeia. A última vez havia sido em 1976, na extinta Recopa Europeia. A decisão da Liga Conferência será no dia 7 de junho contra a Fiorentina, em Praga, na República Tcheca.